وفاة زوجة رئيس الجمهورية الاسبق فؤاد معصوم

أربيل (كوردستان24)- توفيت صباح اليوم الجمعة 11 آب 2023 روناك عبدالواحد مصطفى زوجة رئيس جمهورية العراق الاسبق فؤاد معصوم.

وذكر مصدر لكوردستان24 "ان روناك عبدالواحد زوجة رئيس جمهورية العراق الاسبق فؤاد معصوم توفيت صباح اليوم عن عمر ناهز الـ81 عاماً".

وأضاف المصدر "ان صحة روناك عبدالواحد كانت غير مستقرة وكانت تتلقى العلاج الطبي منذ مدة".

ولدت روناك عبدالواحد مصطفى، سنة 1942، في مدينة الديوانية، وتخرجت من معهد المعلمين، ولها سبع أخوة، وأربعة أخوات، وتزوجت سنة 1968 من فؤاد معصوم عندما كان ممثلاً خاصاً للملا مصطفى البارزاني في العاصمة المصرية، القاهرة.

ولدى روناك عبدالواحد مصطفى، خمسة بنات، وهم "شيرين، وجوان، وزوزان، وفيان، وشيلان"، فضلاً عن ولد توفى في الخامسة عشر من عمره.

وشاركت روناك عبدالواحد كإمرأة ناشطة في الثورة الكوردية بجبال كوردستان، وبعد أن تم اختيار فؤاد معصوم رئيساً لجمهورية العراق وأصبحت هي سيدة العراق الاولى سنة 2015، تم تعيينها رئيسة لمنظمة المرأة العربية.