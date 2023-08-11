عضو في الكونغرس الأمريكي: نرغب بتعزيز علاقاتنا مع إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو الكونغرس الأمريكي آندي بار، ان الولايات المتحدة لديها علاقات استراتيجية مع إقليم كوردستان، مشيرا الى ان بلاده ترغب في تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية مع الإقليم، من أجل حماية أمن المنطقة.

وقال آندي بار لكوردستان24، "نقدر العلاقة الاستراتيجية والاقتصادية المهمة التي تربطنا بإقليم كوردستان، نعلم أن هناك العديد من التحديات والتهديدات في المنطقة وآسيا الوسطى بشكل عام، بين روسيا والحزب الشيوعي الصيني، وهناك تنافس استراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، لذلك من المهم أن تكون لدول آسيا الوسطى علاقات قوية مع الولايات المتحدة".

وأضاف بار "قلوبنا مع شعب كوردستان ونتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والأمنية مع إقليم كوردستان، لضمان عدم تمكين الجماعات المسلحة وأذرعها التابعة لدول، من زعزعة استقرار البلاد".