اقتصاد

كوردستان تُصدّر 2000 طن من البطاطا شهرياً

author_image سوار أحمد
کوردستان وزارة الزراعة البطاطا تصدي

أربيل (كوردستان 24)-  أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان اليوم الجمعة 11 آب أغسطس 2023، تصدير قرابة 2000 طن من محصول البطاطا إلى الخارج.

وذكرت الوزارة في بيان، إنه بالإضافة إلى الإقبال الداخلي، فإن هناك طلباً أيضاً من الخارج على المنتجات المحلية في كوردستان.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنها تصدر 500 طن من البطاطا أسبوعيا، أي بما معدله 2000 طن شهريا خلال توفر هذا المحصول في موسم حصاده.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، عن بدء تصدير محصول البطاطا المحلية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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