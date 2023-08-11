سیاسة

الرئيس بارزاني يعزّي فؤاد معصوم بوفاة زوجته

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الرئيس بارزاني وفؤاد معصوم
الرئيس بارزاني وفؤاد معصوم
کوردستان فؤاد معصوم

أربيل (كوردستان 24)-  وجّه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، برقية تعزية إلى الرئيس العراقي الأسبق فؤاد معصوم، بوفاة زوجته.

وفيما يأتي نص البرقية:

الأخ المحترم الدكتور فؤاد معصوم

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة زوجتك السيدة روناك عبدالواحد، وبهذه المناسبة الأليمة أتوجّه أليكم بتعازينا الحارة لعائلاتكم وذويكم، وأشاطركم حزنكم.

ونسأل الله أن يتغمّد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جنانه، ويلهمكم الصبر والسلون.

إنا لله وإنا إليه راجعون

مسعود بارزاني

11 أغسطس 2023

 

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