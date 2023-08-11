طائرة مسيرة تستهدف سيارة في قضاء بنجوين في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24، اليوم الجمعة، أن طائرة مسيرة استهدفت سيارة في قضاء بنجوين في محافظة السليمانية، وتشير المعلومات الأولية إلى أن القصف أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وقال مراسلنا، استهدفت طائرة مسيرة بعد ظهر اليوم الجمعة على الطريق المؤدي إلى بنجوين سيارة كانت تقل ثلاثة أشخاص، وبالنتيجة اندلعت النيران في السيارة، والأشخاص الثلاثة لقوا حتفهم.

من جهته، قال مدير ناحية نالباريز هيمن إبراهيم، في تصريح لـ كوردستان24، إن "السيارة المستهدفة كانت متوجهة من السليمانية إلى بنجوين، ويُعتقد أن الأشخاص الثلاثة الذين لقوا حتفهم في القصف هم عناصرٌ يتبعون لحزب العمال الكوردستاني".

يتبع..