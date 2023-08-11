طالبان كورديان يحصلان على المرتبة الأولى في الفرع العلمي بكركوك

أربيل (كوردستان 24)- استطاع كل من سامان محمد رزا وسانا محمد أحمد الحصول على المرتبة الأولى على الفرع العلمي (الاحيائي)، بعد حصولهما على معدل 99.43 بالمئة في مدارس الدراسة الكوردية في كركوك، فيما اتصل بهما وزير تربية إقليم كوردستان وقدم لهما التهاني والتبريكات.

وقال مراسل كوردستان24 في كركوك سوران كامران، "اليوم الجمعة 11 آب 2023، حصل الطالبان الكورديان سامان محمد رزا (الفرع العلمي) في إعدادية (رۆشنبیرانی کوڕان)، وسانا محمد أحمد (الفرع العلمي) في إعدادية (هۆزانی کچان)، على المرتبة الأولى في مدارس الدراسة الكوردية في كركوك، بعد حصولهما على معدل 99.43 بالمئة".

وأشار إلى أن "وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان آلان حمه سعيد اتصل بالطالبين، وقدم لهما التهاني والتبريكات، بمناسبة تفوقهما وحصولهما على المرتبة الأولى".

من جانبه، قال وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، في بيان تلقت كوردستان24 نسخة منه، "نيابة عن السيد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، نقلنا تهاني سيادته عبر اتصال هاتفي إلى الطلبة الأوائل (الأول والثاني والثالث على الفرعين العلمي والأدبي) في مدارس الدراسة الكوردية في كركوك".

وأضاف: "نهنئ جميع الناجحين، كما نتمنى نتائج أفضل للطلبة الذين سيمتحنون في الدورة الثانية".

وللدراسة الكوردية في كركوك 500 مدرسة وروضة، وتضم 100 ألف طالب ونحو ثمانية آلاف موظف. وبالرغم من محاربتها وتقويضها لا تزال الدراسة الكوردية فاعلة بشكل كبير في المدينة المتنازع عليها بدعم من حكومة إقليم كوردستان وتربيتها.