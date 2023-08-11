أمن

بريطانيا تجلي طالبي اللجوء من البارجة العائمة بسبب اكتشافٍ خطير

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البارجة العائمة التي تأوي طالبي اللجوء (رويترز)
البارجة العائمة التي تأوي طالبي اللجوء (رويترز)
العالم البارجة العائمة بيبي ستوكهولم بريطانيا مهاجرين

أربيل (كوردستان 24)- أجلت السلطات البريطانية، طالبي اللجوء من البارجة العائمة بسبب اكتشاف بكتيريا خطيرة، بحسب رويترز.

وقالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، إن السلطات البريطانية عثرت على بكتيريا خطيرة على متن البارجة التي يقطنها طالبي لجوء.

وذكرت وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر، إن السلطات أجلت على الفور طالبي اللجوء الموجودين على متن البارجة التي تدعى "بيبي ستوكهولم".

وقررت المملكة المتحدة في وقتٍ سابق، إيواء طالبي اللجوء في بارجة راسية على رصيف ميناء بورتلاند الإنجليزي على ساحل قناة المانش.

في خطوةٍ تقول لندن إنها لتقليل كلفة إيواء المهاجرين الذين تدفع حالياً الحكومة ثمن إقامتهم في فنادق.

ومن المفترض أن تأوي البارجة نحو 500 شخص أثناء النظر في طلبات لجوئهم.

لكن الخطوة لقيت انتقادات من منظمات حقوقية اعتبرتها "قاسية" و"تنتهك" كرامة طالبي اللجوء، قبل أن تؤكّد لندن أن البارجة ليست سجناً عائماً.

 

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