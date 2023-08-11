سیاسة

مكافحة الإرهاب في كوردستان: مقتل مسؤول بارز في "العمال الكوردستاني" بعد استهداف سيارتهم في السليمانية

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السيارة التي تم استهدافها في بنجوين
السيارة التي تم استهدافها في بنجوين
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، أن طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة في محافظة السليمانية، أسفر عن مقتل مسؤول بارز وعنصر في حزب العمال الكوردستاني، فضلاً عن السائق.

وقالت المديرية، في بيان تلقت كوردستان24 نسخة منه، "اليوم الجمعة 11 آب 2023، الساعة 15:30، استهدفت طائرة مسيرة تركية بالقرب من ناحية نالباريز التابعة لقضاء بنجوين في محافظة السليمانية، سيارة كانت تقل مسلحين من حزب العمال الكوردستاني، أسفر عن مقتل مسؤول بارز وعنصر من حزب العمال الكوردستاني، فضلاً عن سائق السيارة".

وأفاد مراسل كوردستان24، اليوم الجمعة، أن طائرة مسيرة استهدفت سيارة في قضاء بنجوين في محافظة السليمانية، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تؤكد أن القصف أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

من جهته، قال مدير ناحية نالباريز هيمن إبراهيم، في تصريح لـ كوردستان24، إن "السيارة المستهدفة كانت متوجهة من السليمانية إلى بنجوين، ويُعتقد أن الأشخاص الثلاثة الذين لقوا حتفهم في القصف هم عناصرٌ يتبعون لحزب العمال الكوردستاني".

يتبع.. 

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