مكافحة الإرهاب في كوردستان: مقتل مسؤول بارز في "العمال الكوردستاني" بعد استهداف سيارته في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، أن طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة في محافظة السليمانية، أسفر عن مقتل مسؤول بارز وعنصر في حزب العمال الكوردستاني، فضلاً عن السائق.

وقالت المديرية، في بيان تلقت كوردستان24 نسخة منه، "اليوم الجمعة 11 آب 2023، الساعة 15:30، استهدفت طائرة مسيرة تركية بالقرب من ناحية نالباريز التابعة لقضاء بنجوين في محافظة السليمانية، سيارة كانت تقل مسلحين من حزب العمال الكوردستاني، أسفر عن مقتل مسؤول بارز وعنصر من حزب العمال الكوردستاني، فضلاً عن سائق السيارة".

وأفاد مراسل كوردستان24، اليوم الجمعة، أن طائرة مسيرة استهدفت سيارة في قضاء بنجوين في محافظة السليمانية، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تؤكد أن القصف أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

من جهته، قال مدير ناحية نالباريز هيمن إبراهيم، في تصريح لـ كوردستان24، إن "السيارة المستهدفة كانت متوجهة من السليمانية إلى بنجوين، ويُعتقد أن الأشخاص الثلاثة الذين لقوا حتفهم في القصف هم عناصرٌ يتبعون لحزب العمال الكوردستاني".

يوم الأربعاء 9 آب 2023، قالت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، إن طائرتين مسيرتين تركيتين استهدفتا في هجومين منفصلين، سيارتين تابعتين لحزب العمال الكوردستاني في حدود محافظة السليمانية، ما أسفر عن مقتل مسؤول أمني وعنصر تابعين لحزب العمال الكوردستاني، فضلاً عن إصابة أربعة آخرين.

وقالت المديرية في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، "بحسب معلومات مديرية مكافحة الإرهاب في كوردستان، اليوم الأربعاء 9 آب 2023، الساعة 13:00، استهدفت طائرة مسيرة تركية سيارة تابعة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني بالقرب من قرية (گەڵاڵە) التابعة لقضاء ماوت في محافظة السليمانية، أسفر عن مقتل مسؤول أمني في حزب العمال الكوردستاني وإصابة اثنين آخرين".

وتابع: "بحسب معلومات مديرية مكافحة الإرهاب في كوردستان، اليوم الأربعاء 9 آب 2023، الساعة 15:30، استهدفت طائرة مسيرة تركية أخرى سيارة تابعة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني بالقرب من قرية (قەڵاتی) التابعة لناحية خلكان في محافظة السليمانية، أسفر عن مقتل مسلح من حزب العمال الكوردستاني وإصابة اثنين آخرين".

يوم الأحد 6 آب 2023، استهدفت طائرة تركية سيارة مدنية بناحية جمانكي بدهوك. السيارة كانت تقل شخصين بداخلها، أحدهما لقي مصرعه على الفور، والآخر أُصيب بجروح بليغة. أحد ضحايا القصف اسمه آلان إسماعيل، وكان قد تزوج قبل خمسة أشهر من الآن.

وتتعرض المناطق الحدودية في إقليم كوردستان باستمرار إلى قصف تركي تقول أنقرة إنه يستهدف مسلحي حزب العمال الكوردستاني.

ويخوض حزب العمال الكوردستاني صراعاً مُسلحاً مع أنقرة منذ أربعة عقود، وأسفر الصراع عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل من الجانبين.