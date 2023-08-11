تشكيل 9 تحالفات لخوض انتخابات مجالس المحافظات في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- بعد انتهاء مهلة تسجيل القوائم والكيانات السياسية لتشكيل الائتلافات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تشكلت 9 تحالفات لخوض انتخابات مجلس محافظة كركوك.

الكورد سيدخلون الانتخابات ضمن 3 تحالفات. التحالف الأول يتكون من (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والحركة الإسلامية الكوردستانية، والحزب الإسلامي العراقي) إضافة إلى عدة أطراف أخرى، ولم يتبق إلا الإعلان الرسمي عن التحالف، فيما التحالف الثاني يتكون من (الاتحاد الوطني الكوردستاني، والحزب الشيوعي الكوردستاني) باسم تحالف "كركوك قوتنا وإرادتنا"، والتحالف الثالث يتكون من (الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، وجماعة العدل الكوردستانية) باسم تحالف "شعلة كركوك"، كما أن حراك الجيل الجديد سيشارك بمفرده في الانتخابات.

العرب سيدخلون الانتخابات ضمن 5 تحالفات. السيادة والتقدم شكلا تحالفاً باسم تحالف "القيادة" برئاسة محمد تميم، فيما شكل راكان الجبوري وعدة أحزاب أخرى تحالفاً باسم "التحالف العربي". العزم والجبهة العربية الموحدة شكلا تحالف "العروبة" برئاسة وصفي العاصي، أما القوى المنضوية في الإطار التنسيقي فقد شكلت تحالف "الإطار الوطني"، كما شكل إيادة علاوي مع عدة أحزاب أخرى تحالف "الائتلاف الوطني".

واتفقت 8 أحزاب تركمانية على تشكيل ائتلاف باسم تحالف "الجبهة التركمانية العراقية الموحدة" بقيادة حسن توران، لكن هُناكَ خلافٌ عميقْ بين حسن توران وأرشد الصالحي على قيادة التحالف.

وبحسب هذا التوزيع، فإن الكورد سيشاركون في الانتخابات المقبلة في كركوك، بـ 3 تحالفات وقائمتين منفصلتين، والعرب بـ 5 تحالفات، بينما التركمان سيشاركون ضمن ائتلاف واحد.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الخميس، غلق باب الترشيح لانتخابات مجلس المحافظات العراقية في الـ 13 من آب الجاري.

ونقلت الوكالة الرسمية عن رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، قوله إن "المفوضية فتحت أمام الراغبين بالترشيح لانتخابات مجالس المحافظات الباب من تاريخ 15 تموز الماضي وسيتم غلقه بنهاية الدوام الرسمي ليوم 13 آب الجاري".

وأضاف أنه "بعد غلق باب الترشيح ستكون هناك فترة 15 يوماً للتدقيق بأسماء المرشحين من ناحية موقفهم القانوني من إجراءات المساءلة والعدالة وشهاداتهم ونزاهتهم وموقفهم الأمني".

وأعلنت مفوضية الانتخابات في وقت سابق تسجيل 50 تحالفاً وإجازة 296 حزباً للمشاركة في الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري قبل إغلاق باب تقديم طلبات الكيانات والتحالفات والأحزاب للمشاركة في الانتخابات.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 كانون الأول ديسمبر في 15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لحوالي 15 مليون عراقي التصويت في هذه الانتخابات.