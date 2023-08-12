الشرطة الألمانية تدعو المواطنين إلى عدم تقديم المساعدات المالية لحزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- دعت الشرطة في ألمانيا المواطنين إلى الابتعاد عن منظومة حزب العمال الكوردستاني، وعدم تقديم المساعدات المالية للحزب.

وقالت الشرطة الألمانية في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، "الأحبة الحرفيون، تم تصنيف حزب العمال الكوردستاني منظمة إرهابية في ألمانيا، كما تعمل ألمانيا على تجفيف المنابع المالية لحزب العمال الكوردستاني".

وأضافت البيان: "بشكل عام، تبحث الشرطة الألمانية عن الأشخاص الذين يُقدِّمون المساعدات المالية لحزب العمال الكوردستاني. في الحقيقة الأموال التي تُجمع، يتم استخدامها للحروب حيث يُصاب فيها العديد من الناس، بل حتى إنهم يُقتلون".

وتابع: "المواطن العزيز.. من الممكن أن تتم زيارتك، ويتم طلب المال منك، وإن لم تفعل ذلك فقد تتعرض للتهديد. نتيجة لذلك، يمكن مقاضاة الجناة بعدة طرق، على سبيل المثال، دعم منظمة إرهابية في خارج البلاد، أو التهديد والإكراه، أو خرق القانون".

وخاطب البيان المواطنين: "لا تُعرِّضوا أنفسكم للملاحقة القانونية بدفع مبلغ من المال لحزب العمال الكوردستاني"، مبيناً "نحثكم بشكل عاجل إلى عدم الامتثال لطلبات دفع الأموال".