شاخوان عبدالله يترأس اجتماع اللجنة المكلفة بتدقيق سجل الناخبين في كركوك

أربيل (كوردستان24)- ترأس نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله، اليوم السبت، الاجتماع الأول للجنة الخاصة المكلفة بتدقيق سجل الناخبين في محافظة كركوك.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب أن "نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله ترأس الإجتماع الأول للجنة الخاصة المكلفة بتدقيق سجل الناخبين في محافظة كركوك، بحضور نواب عن كركوك وأعضاء في اللجنة ومفوضية الإنتخابات والمستشارين والمدراء العامين".

وأضاف البيان، أن "الأجتماع عقد من أجل مناقشة الإستعدادات والإجراءات الأولية للشروع بعمليات التدقيق، والتحضيرات الفنية واللوجستية للإنتخابات القادمة لمجالس المحافظات".

وكان رئيس المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك وكرميان قد قال لكوردستان24 في لقاء سابق " إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سجّل مشاركته في الانتخابات لدى المفوضية، وأجرى محادثات مع عددٍ من الأحزاب لعقد تحالف معها"، مضيفاً أن " الأطراف السياسية التي سيتحالف معها الديمقراطي الكوردستاني، هي قوى وطنية كوردية وتركمانية ولها نفوذ، ومواقفها مشابهة لمواقف الديمقراطي والكورد وهي ضد خيانة 16 اكتوبر".

وقال كمال كركوكي "ممنوع التحالف مع خونة الـ 16 من اكتوبر".

وبعد انتهاء مهلة تسجيل القوائم والكيانات السياسية لتشكيل الائتلافات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تشكلت 9 تحالفات لخوض انتخابات مجلس محافظة كركوك.

الكورد سيدخلون الانتخابات ضمن 3 تحالفات. التحالف الأول يتكون من (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والحركة الإسلامية الكوردستانية، والحزب الإسلامي العراقي) إضافة إلى عدة أطراف أخرى، ولم يتبق إلا الإعلان الرسمي عن التحالف، فيما التحالف الثاني يتكون من (الاتحاد الوطني الكوردستاني، والحزب الشيوعي الكوردستاني) باسم تحالف "كركوك قوتنا وإرادتنا"، والتحالف الثالث يتكون من (الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، وجماعة العدل الكوردستانية) باسم تحالف "شعلة كركوك"، كما أن حراك الجيل الجديد سيشارك بمفرده في الانتخابات.

والعرب في كركوك سيدخلون الانتخابات ضمن 5 تحالفات. السيادة والتقدم شكلا تحالفاً باسم تحالف "القيادة" برئاسة محمد تميم، فيما شكل راكان الجبوري وعدة أحزاب أخرى تحالفاً باسم "التحالف العربي". العزم والجبهة العربية الموحدة شكلا تحالف "العروبة" برئاسة وصفي العاصي، أما القوى المنضوية في الإطار التنسيقي فقد شكلت تحالف "الإطار الوطني"، كما شكل إيادة علاوي مع عدة أحزاب أخرى تحالف "الائتلاف الوطني".

أما تركمان كركوك فقد اتفقت 8 أحزاب تركمانية على تشكيل ائتلاف باسم تحالف "الجبهة التركمانية العراقية الموحدة" بقيادة حسن توران، لكن هُناكَ خلافٌ عميقْ بين حسن توران وأرشد الصالحي على قيادة التحالف.

وبحسب هذا التوزيع، فإن الكورد سيشاركون في الانتخابات المقبلة في كركوك، بـ 3 تحالفات وقائمتين منفصلتين، والعرب بـ 5 تحالفات، بينما التركمان سيشاركون ضمن ائتلاف واحد.