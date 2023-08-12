الهجرة العراقية تقرر غلق ملف النازحين شهر سبتمبر المقبل وتحدد موعد عودتهم

أربيل (كوردستان24) - أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، غلق جميع ملفات الأسر النازحة بحلول العاشر من شهر أيلول المقبل، معتبرة الباقية منها بعد التاريخ المذكور بالمحافظات المتواجدة فيها حاليا، مندمجة فيها.

وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين في بابل موفق كاظم مرزة، في تصريحات صحفية تابعتها كوردستان24 ، إنه "تم منح الأسر النازحة في العاشر من الشهر الماضي، مهلة لمدة تنتهي في العاشر من شهر سبتمبر المقبل، للعودة إلى محافظاتهم المحررة، مؤكدًا أنه سيتم إغلاق جميع ملفات تلك الأسر، وستعتبر تلك المتواجدة في غير مناطقها بعد التاريخ المذكور، مندمجة في المحافظة التي نزحت لها.

وأضاف أن الوزارة استثنت من القرار الأسر النازحة من ناحية جرف النصر (جرف الصخر) ، حتى حل المشاكل الخاصة بمناطقهم، مشيرًا إلى وجود أكثر من 5 آلاف عائلة نازحة حاليًا من قضاء تلعفر وناحية جرف الصخر ومناطق مختلفة من محافظة الأنبار، وضمن أماكن متفرقة من بابل .. مؤكدا عودة أكثر من 100 عائلة إلى مناطقها ضمن ناحية الاسكندرية شمال المحافظة.