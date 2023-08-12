بالأرقام..التحالفات والأحزاب المشاركة في الانتخابات المحلية

أربیل (كوردستان24) - كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن عدد التحالفات والأحزاب المشاركة في الانتخابات المحلية حتى الآن.

وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل فی تصریحات صحفیة‌ تابعتها كوردستان 24 : إن "عدد التحالفات بلغ (50) تحالفاً ينضم لها (198) حزباً من مجموع (296) حزباً مجازاً، أما الأحزاب التي ستشارك منفردة فقد بلغت (98) حزباً و(63) حزباً لا يزال قيد التسجيل"، لافتاً الى أن "المفوضية ستعد يوم غد جلسة استثنائية لاتخاذ قرار نهائي بشأن تمديد تسجيل التحالفات من عدمه".

وأوضح أن "التحالفات التي ستشارك في جميع مجالس المحافظات ستكون بالشكل التالي:

١.تحالف ائتلاف الوطنية.

٢. تحالف النهج الوطني.

٣. تحالف الحسم الوطني.

٤. تحالف الرئاسة.

٥.تحالف مدار باستثناء مجلس البصرة.

أكبر التحالفات

١. تحالف دولة القانون. ( 12 ) حزباً

٢.تحالف قيم المدني. ( 10 ) أحزاب

٣. تحالف الحسم الوطني. ( 9 ) أحزاب

٤. تحالف القوى المدنية. ( 9 ) أحزاب

٥. تحالف تركمان العراق. ( 9 ) أحزاب



أعداد التحالفات في المحافظات

١. بغداد (18) تحالفاً

٢. الأنبار (17) تحالفاً

٣. البصرة (16) تحالفاً

٤. نينوى (16) تحالفاً

٥. كركوك (16) تحالفاً

٦. واسط (15) تحالفاً

٧. بابل (14) تحالفاً

٨. المثنى (14) تحالفاً

٩. كربلاء (14) تحالفاً

١٠ ذي قار (13) تحالفاً

١١. القادسية (13) تحالفاً

١٢. ديالى (11) تحالفاً

١٣.النجف (11) تحالفاً

١٤. ميسان (10) تحالفات

١٥. صلاح الدين (10) تحالفات