سیاسة

بمناسبة اليوم العالمي للشباب .. بلاسخارت تؤكد الحاجة لاشراكهم في القضايا المحورية

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العراق

أربيل (كوردستان24) - اكدت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ، اليوم السبت، الحاجة الى اشراك الشباب في العديد من القضايا الاخرى المحورية لمستقبل هذا البلد.

وقالت في بيان بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2023،تابعته كوردستان 24 ”يشكل الشباب 60 في المئة من سكان العراق ،وأضافت الحاجة الى إشراكهم في العراق الأخضر، والعديد من القضايا الأخرى المحورية لمستقبل هذا البلد، واضحة تماماً ، سواء اعجب زملائي في الجيل ذلك ام لا: سيقود الشباب الطريق قريباً جداً ، و يجب ان تسمع اصواتهم”.

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