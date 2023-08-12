وزارة التخطيط : نحتاج لـ 100  مليار دينار لاجراء التعداد العام للسكان

أربيل (كوردستان24) - خصصت وزارة التخطيط العراقية 100 مليار دينار لإجراء التعداد السكاني هذا العام.

قال الدكتور ضياء عوض ، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء العراقي ، إن المركز الإحصائي سيكون له سلطة تنفيذ التعداد بدعم من الوزارات الأخرى وهيئة الإحصاء الكوردستاني ، ولكن لأن عملية التعداد إلكترونية ،لذلك ، يتطلب إنشاء مركز بيانات ومتطلبات فنية.

وأضاف ، إنهم بحاجة إلى مزيد من الأموال لإنشاء مركز بيانات مع تطبيقات العام المقبل ، بالإضافة إلى أن عملية التدريب لـ 130 ألف عامل ميداني للتعداد والتي ستكون خطوتهم التالية.

وكانت وزارة التخطيط العراقية قدّرت عدد سكان العراق لهذا العام بـ 43 مليوناً و324 الف نسمة، وتبلغ نسبة النمو السنوي للسكان 2.5%، وتبلغ نسبة الذكور 50.5% وتبلغ نسبة الاناث 49.5% من مجموع السكان، حسب البيان.

ونوهت الوزارة الى ان نسبة السكان في الفئة العمرية اقل من 15 سنة تشكل حوالي 40% من مجموع السكان، فيما تبلغ نسبة السكان بعمر 15-64 سنة 57%، ويشكل الشباب ضمن الفئة العمرية (15-24) سنة نسبة 28% من مجموع السكان.

ويتركز حوالي 50% من السكان في محافظات (بغداد - نينوى - البصرة - ذي قار)، ويشكل سكان المدن (الحضر) 70% مقابل 30% نسبة سكان الريف.