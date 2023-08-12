فيديو| الشرطة الفرنسية تُخلي برج إيفل بسبب إنذارٍ أمني

أربيل (كوردستان 24)- أخلت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، ثلاثة طوابق من برج إيفل وسط العاصمة باريس، بعد ورود إنذارٍ أمني.

وقالت هيئة إدارة البرج- الذي يُعدُّ أبرز معالم فرنسا السياحية- إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان، بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق.

وصرّحت متحدثة "هذا إجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف لكنه نادر الحدوث" بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

وأُجلي الزوار من ثلاثة طوابق، إضافةً للساحة الواقعة أسفل البرج حوالي الساعة 13,30 (11,30 ت غ).

بدأت أعمال البناء في البرج مطلع 1887 وانتهت في 31 آذار 1889، واستقبل في العام نفسه مليوني زائر خلال المعرض العالمي.