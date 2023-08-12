مجتمع

اعتداء جديد على المصحف أمام سفارتي تركيا والعراق بالدنمارك

وكان موقع فيسبوك فرض قيوداً على بعض الفيديوهات التابعة للمجموعة.
author_image Kurdistan24 اربیل
العالم الدنمارك سفارة العراق سفارة تركيا المصحف الشريف

أربيل (كوردستان 24)- قام أعضاء مجموعة عنصرية ومعادية للإسلام في الدنمارك بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارتي تركيا والعراق لدى كوبنهاغن.

وذكر مراسل الأناضول أن أعضاء مجموعة تدعى "الوطنيون الدنماركيون" أحرقوا المصحف السبت أمام مبنى السفارة التركية.

وأوضح أن هؤلاء أحرقوا نسخة أخرى من المصحف أمام مبنى السفارة العراقية.

ورفع المشاركون في الاعتداء لافتات ورددوا هتافات معادية للإسلام ونشروا هذه اللحظات عبر بث مباشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرت الأعمال الاستفزازية تحت حراسة من الشرطة الدنماركية.

وكان موقع فيسبوك فرض قيوداً على بعض الفيديوهات التابعة للمجموعة.

ومؤخراً، تصاعدت حملات الإساءة إلى القرآن الكريم في كل من السويد والدنمارك، الأمر الذي أثار ردود فعل ضد البلدين لسماحهما بمثل هذه الاستفزازات.

 

المصدر: الأناضول

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