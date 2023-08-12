مجتمع

رئيس بلدية أربيل: سنحاول زيادة المساحات الخضراء في المدينة

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عبد الواحد أحمد رئيس بلدية أربيل
عبد الواحد أحمد رئيس بلدية أربيل
کوردستان عبد الواحد أحمد بلدية أربيل

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس بلدية أربيل، عبد الواحد أحمد، إنهم يحاولون إيلاء المزيد من الاهتمام بزيادة المساحات الخضراء في المدينة.

وأشار في حديثٍ لـ كوردستان 24، إلى أن مدينة أربيل توسّعت كثيراً، وبالتالي هناك حاجة لزيادة معدل المساحات الخضراء بشكلٍ مستمر.

وأضاف: "في عام 2022 الماضي وحتى عام 2023، تم زيادة المساحات الخضراء بنسبة 20%، ونحاول زيادتها إلى 25%، لكن هناك محاولات لنقل المساحات الخضراء إلى الأحياء، عبر تشييد حدائق بداخلها".

وتابع: "قررنا بناء حديقة كبيرة في حي "ژیان" بأربيل، بمساحة تزيد عن 17000 متر مربع، بتكلفة تزيد على 1.2 مليار دينار، ستنفق من إيرادات بلدية أربيل.

في غضون ذلك، قال أحمد: "نسعى في مجلس بلدية أربيل إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وناقشنا هذا الأمر في اجتماعنا الاسبوعي إضافة إلى عدة نقاط مهمة، من بينها جمع الكلاب السائبة ونقلها إلى المكان المخصص لها".

وأضاف: "طالبنا البلديات الست في أربيل بتجهيز المزيد من المركبات والأقفاص، لتسريع عملية جمع تلك الكلاب".

وبشأن القمامة، أكّد أحمد أنه تم تقسيم أربيل إلى ست بلديات، وستقوم ست شركات بجمع القمامة، بالتنسيق مع هذه البلديات، حيث يتم جمع أكثر من 2200 طن من النفايات يومياً في أربيل ونقلها إلى "کانی قرژاڵە" وطمرها هناك.

في ختام حديثه، دعا رئيس بلدية أربيل المواطنين إلى ضرورة التعاون مع فرق البلدية، والمحافظة على نظافة المدينة وعدم رمي القمامة في الأماكن العامة.

 

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