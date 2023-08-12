الاتصالات العراقية تعلن رفع الحجب عن تطبيق التلغرام اعتباراً من يوم غد الأحد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم السبت، رفع الحجب عن تطبيق التلغرام اعتباراً من يوم غد الأحد، مشددة في الوقت نفسه على أهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وأمنه.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، "تسترعي وزراة الاتصالات عناية المواطنين الأعزاء إلى أنها سترفع الحجب عن تطبيق التلكرام في العراق اعتباراً من يوم غد الأحد".

وأضافت أن القرار جاء "بناءً على توجيهات دولة رئيس الوزراء المحترم وذلك لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".

وتابعت: "وبهذا الصدد تؤكد وزراة الاتصالات مجدداً أنها لاتقف ضد حريات التعبير عن الرأي وإنما تشدد على أهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وأمنه وبيانات المستخدمين فيه".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة والاتصالات العراقية، حجب تطبيق تلغرام في البلاد رسمياً.

وذكرت الوزارة في بيان، "أنها تَلفتُ انتباه مستخدمي الشبكة المعلوماتية (الانترنت) في العراق، إلى أن حجب تطبيق (تيليغرام) جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظاً على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافاً للقانون".

وأضاف البيان أن "مؤسسات الدولة، ذات العلاقة، قد طلبت مِراراً، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يُشكّلُ خطراً على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا إن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات".

وأشارت إلى أن "وزارة الاتصالات تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها، ونعرب عن ثقتنا في تفهم المواطنين لهذا الإجراء".