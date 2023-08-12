آسياسيل: أحد ضحايا استهداف سيارة بنجوين كان موظفاً لدينا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة آسياسيل للاتصالات، اليوم السبت، أن أحد ضحايا استهداف سيارة في قضاء بنجوين كان موظفاً لدى الشركة، مشيرة إلى أن اسمه (حسن أحمد كشمولة) وهو من أهالي مدينة الموصل.

وقالت الشركة في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، "استهدفت طائرة مسيرة يوم أمس، سيارة كانت تقل ثلاثة أشخاص قرب ناحية نالباريز التابعة لقضاء بنجوين، بينهم سائق السيارة الذي كان موظفاً في شركة آسياسيل بمحافظة نينوى".

وأشارت الشركة إلى أن "الضحية اسمه (حسن أحمد كشمولة) من القومية العربية، وهو من أهالي الموصل، جاء لزيارة ابنته في منفذ باشماخ الحدودي، حيث كانت طالبة في كلية الطب بجامعة (سنندج) في إيران، وكان ينوي إعادتها إلى الموصل".

وتابع البيان: "الاثنان الآخران اللذان كانا داخل السيارة هما (والدٌ وابنته) يدعى (زياد مصطفى خضر)، وهما من سكنة حي الرشيدية في الموصل، والفتاة من مواليد 2006، وقدموا إلى هناك لنفس الغرض".

وشددت الشركة على أن "هؤلاء الضحايا كلهم من الموصل، وهم من القومية العربية، وقدموا من الموصل إلى دهوك جراء تدهور الأوضاع الأمنية في المدينة"، موجهة "تعازيها ومواساتها إلى ذوي الضحايا".

وأفاد مراسل كوردستان24، يوم الجمعة، أن طائرة مسيرة استهدفت سيارة في قضاء بنجوين في محافظة السليمانية، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تؤكد أن القصف أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

من جهته، قال مدير ناحية نالباريز هيمن إبراهيم، في تصريح لـ كوردستان24، إن "السيارة المستهدفة كانت متوجهة من السليمانية إلى بنجوين، ويُعتقد أن الأشخاص الثلاثة الذين لقوا حتفهم في القصف هم عناصرٌ يتبعون لحزب العمال الكوردستاني".