ارتفاع عدد ضحايا حرائق هاواى الأمريكية لنحو 90 قتيلا

أربيل (كوردستان 24)- قال حاكم هاواي جوش جرين ان عدد ضحايا حرائق الغابات في جزيرة ماوي التابعة لولاية هاواي ارتفع الى 89 مما يجعله أكثر حرائق الغابات دموية في الولايات المتحدة منذ اكثر من 100 عام.

وبحسب موقع الشرق الاخباري توقع جرين أن ترتفع حصيلة الضحايا بمرور الوقت مناسبا مطالبا الناس بالاستعداد لذلك.

وقالت السلطات الأمريكية ان الحرائق دمرت أو أتلفت ما لايقل عن 2200 مبنى في غرب ماوي، معظمها سكنية، ما اثار انتقادات للسلطات بشأن طريقة تعاملها مع واحدة من اسوء الكوارث الطبيعية في التاريخ الحديث للأرخبيل الأمريكي.