فيضانات هي الاسوأ منذ عقد تغمر مناطق روسية والسلطات تجلي ألفي شخص

أربيل (كوردستان24)- أجلت روسيا أكثر من ألفي شخص من مناطق تشهد فيضانات في أقصى شرق البلاد، وفق ما أعلن مسؤولون في جهاز الطوارئ، الأحد، بعدما أدى الإعصار المداري "خانون" إلى تساقط غزير للأمطار.

وأفادت وزارة حالات الطوارئ على تلغرام، بأن "أكثر من ألفي شخص، من بينهم 405 أطفال، تم إجلاؤهم في بريموريه".

وذكرت الوزارة أن المياه غمرت نحو 5 آلاف مبنى في منطقة بريموريه المحاذية للصين وكوريا الشمالية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأقام عناصر الإنقاذ 13 مركز إيواء مؤقت في المنطقة، وفقا لبيان الوزارة.

وقالت وكالة "تاس" الروسية الرسمية، إن الفيضانات التي شهدتها مدينة أوسورييسك،"كانت الأسوأ منذ عقد".

وضرب الإعصار "خانون" اليابان في وقت سابق هذا الأسبوع، قبل أن يتجه إلى شبه الجزيرة الكورية.