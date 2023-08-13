صادرات العراق النفطية لأمريكا تتجاوز 300 ألف برميل بشكل يومي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأحد 13 آب أغسطس 2023، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا الأسبوع الماضي لتبلغ 305 آلاف برميل يوميا.

وقالت الإدارة في جدول لها، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول رئيسية بلغت 5.810 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 35 مليون برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.775 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 305 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 70 ألف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه معدل 235 الف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.466 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 667 ألف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 330 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 296 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة ذاتها، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغ معدل 280 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 237 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور معدل 142 الف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 87 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا".