مفوضية الانتخابات تمدد موعد  تحديث سجل  الناخبين في اقليم كوردستان لمدة شهر آخر

أربيل (كوردستان 24) -أعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة الغلاي اليوم الاحد لكوردستان 24 :" إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مددت وبكتاب رسمي الموعد النهائي لتحديث سجل الناخبين في المحافظات ( أربيل والسليمانية ودهوك ) إلى 12 من أيلول .

الهدف من تمديد الموعد النهائي لتحديث سجل الناخبين ، بحسب جمانة الغلاي ، هو تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وتحديث أكبر عدد ممكن من البطاقات البيومترية لمن يحق لهم التصويت. وقالت إن المفوضية قدمت أكبر قدر من التسهيلات للناخبين للمشاركة في الانتخابات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ، إن تمديد الموعد النهائي لتجديد تسجيل الناخبين ينطبق فقط على محافظات حكومة إقليم كوردستان ، لكن الموعد النهائي لانتخابات مجالس المحافظات العراقية انتهى ولن يمدد.

ومن المقرر أن تخضع الانتخابات البرلمانية الكوردستانية المقبلة للإشراف والتنفيذ من قبل مفوضية الانتخابات العراقية ، وكان المتحدث باسم رئاسة اقليم كوردستان دلشاد شهاب أعلن في مؤتمر صحفي أنه بعد التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية الكوردستانية فقد حدد رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني 25 شباط 2024 موعداً لاجراء الانتخاباتا البرلمانية الكوردستانية .