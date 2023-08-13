عضو فی اللجنة المالية: للمرة الاولى الحكومة العراقية سترسل كامل حصة اقليم كوردستان من الموازنة

أربيل (كوردستان24) – قالت نرمين معروف ، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ، لكوردستان 24 ، اليوم الأحد ،إن الحكومة الاتحادية سترسل كامل حصة إقليم كوردستان المحدد في قانون الموازنة العامة والبالغ حوالي 1.25 تريليون دينار،مؤكدة أنه لم يبقى هناك أي مبرر لعدم إرسالها ".

وتابعت معروف "بحسب قانون الموازنة ، على الحكومة الاتحادية صرف حصة اقليم كوردستان مع رواتب الموظفين العراقيين والرواتب بين 18 و 25 من الشهر الجاري .

وأضافت :" وفقا لتعليمات تنفيذ قانون الموازنة العراقية الذي نشر في صحيفة الوقائع العراقية في 7 تشرين الثاني ، فإن القانون يجب أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1 كانون الثاني من هذا العام وأن حكومة إقليم كوردستان قد التزمت بكافة أحكام القانون. .

هذا وأقر مجلس النواب العراقي موازنات 2023 و 2024 و 2025 ونشرها في الجريدة الرسمية العراقية في 26 حزيران / يونيو. وتبلغ الميزانية السنوية الاجمالية للعراق 198.9 تريليون دينار ، حصة اقليم كوردستان منها 16 تريليون و 250 مليار دينار. وفقًا للقانون ، يجب على إقليم كردستان تسليم 400 ألف برميل من النفط يوميًا إلى وزارة النفط التابعة للحكومة الفيدرالية ، والتي ستستخدم النفط للتصدير أو للأغراض المحلية.