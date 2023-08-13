المجلد السادس من سلسلة "البارزاني والحركة التحررية الكوردية" بين أيادي القرّاء

أربيل (كوردستان 24)- صدر حديثا المجلد السادس من سلسلة كتب "بارزاني وحركة التحرير الكوردية"، للرئيس مسعود بارزاني بعنوان "كوردستان والعراق الجديد"، واصبح بين أيادي القراء.

والمجلد الجديد يتألف من جزءين، وتبلغ عدد صفحاته 1234 صفحة، ويغطي الأحداث بين عامي 2003 الى عام 2016.

وكتب الرئيس بارزاني في مقدمته: "إن انهيار النظام فتح فرصة للعراقيين للاستفادة من أخطاء العقود الماضية للأنظمة المتعاقبة لتأسيس عراق جديد تعيش فيه جميع المكونات بسلام وتعترف بحقوقها والتزاماتها".

وكما كتب الرئيس بارزاني في مقدمة الطبعة السادسة من كتاب بارزاني وحركة التحرير الكوردية، "كانت هناك تغييرات عميقة وجوهرية في الحياة السياسية ومؤسسات الدولة وأوضاع الشعب العراقي".

وفي إشارة إلى الأحداث والقرارات التي لعب فيها الرئيس بارزاني دورا خلال 13 عاما، قال الرئيس بارزاني "هذا الكتاب المتاح للقراء هو نتاج لأحداث يومية لحياتي السياسية في هذه المرحلة المهمة والحساسة".

وكتب الرئيس بارزاني في كتابه، ان "السنوات الـ 13 كانت فرصة جديدة ونادرة لإقليم كوردستان، وأضاف: "خلال هذه الفترة أصبحت مؤسسات إقليم كوردستان أقوى، ومع تأسيس رئاسة إقليم كوردستان، كان هناك انفتاح أكبر على العالم الخارجي، ومن خلال رئاسة إقليم كوردستان تم صياغة السياسة العامة للتعامل مع العراق".

بالإضافة إلى كتابات الرئيس بارزاني وترجماته، هناك العديد من الصور والوثائق في الكتاب التي تظهر الأحداث التي عايشها الرئيس بارزاني وقراراته.