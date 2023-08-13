سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يودّع القنصل الأمريكي بعد انتهاء مهامه

author_image سوار أحمد
کوردستان القنصل الأمريكي نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان 24)-  استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح الأحد13 آب 2023، القنصل الامريكي العام لدى الإقليم ايرفن هيكس بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وخلال اللقاء اكد رئيس اقليم كوردستان شكره للقنصل الأمريكي على الخدمات التي قدمها في الإقليم خلال فترة عمله للارتقاء بالعلاقات بين أربيل، وواشنطن وتمنى له الموفقية في مهامه الجديدة.

ومن جانبه وبعد تعبير القنصل الاميركي عن سعادته بالعمل في اقليم كوردستان، عبر عن شكره لرئيس اقليم كوردستان و الجهات المعنية لمساعدته و دعمه خلال فترة عمله وتمنى الموفقية و التطور لشعب اقليم كوردستان.

 

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