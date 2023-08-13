شاخوان عبدالله يترأس إجتماعاً للجنة المادة 140 بحضور هادي العامري

أربيل (كوردستان24) - ترأس شاخوان عبدالله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي وبحضور هادي العامري إجتماعاً للجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي .

من جهته قال ريبوار طالباني الرئيس السابق لمجلس محافظة كركوك لكوردستان24 :" أن أهم خطوة للجنة المادة 140 هي تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق الكوردية خارج إدارة حكومة إقليم كوردستان.

وأضاف أنه يتعين على اللجنة أيضا تحديد موعد لاستكمال مراحل المادة.

وشدد طالباني على ضرورة تنفيذ هذه المادة بجميع مراحلها خلال مدة لاتتجاوز العامين ،داعيا كلا من رئيس وزراء العراق ورئيس الجمهورية القيام بواجبهم والبدء بتنفيذها.

ولفت رئيس مجلس محافظة كركوك السابق الا انه كان من الاجدر ان يتم إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بالاستيلاء على أراضي الكورد منذ عام 2006 .

وطالب ريبوار طالباني الاحزاب السياسية الكوردية بالعمل على تعيين كوردي لمنصب رئيس اللجنة قائلا ان "الاحزاب العراقية تقول ان المادة 140 ليست فقط كركوك والمناطق الكوردية وانما هناك مشاكل بين المناطق السنية والشيعية،"لذلك آمل ألا ينخدع المسؤولون الكورد بهذا العذر مرة أخرى ويجب أن يكون هذا مطلبهم الأول".

وأضاف طالباني "يجب استدعاء الرؤساء السابقين للجنة العليا للمادة 140 ورئيس الجمهورية ورؤساء الوزراء السابقين الى البرلمان وسؤالهم لماذا لم يفعلوا أي شيء لتطبيق المادة ومن هو السبب في إهمال هذه المادة .