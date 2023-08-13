السوداني يستقبل السفيرة الأميركية لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق السيدة آلينا رومانوسكي.

وجرى، خلال اللقاء، البحث في مجمل العلاقات العراقية الأميركية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، في ظل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وبما يعود بالنفع على مصالح البلدين الصديقين، وفق ما أفاد بيان لمكتب السوداني.

وأكد رئيس مجلس الوزراء مضيّ العراق بتنفيذ برامجه في الإصلاح على مختلف المستويات، والعمل على بناء الشراكات المثمرة مع الدول الصديقة والشقيقة.

وأشار السوداني الى الحاجة لاستمرار الحوار بين العراق والولايات المتحدة لتنظيم العلاقة في مرحلة ما بعد الانتصار على تنظيم داعش، وعلى ضوء تطوّر قدرات القوات الأمنية العراقية.

من جانبها أعربت السفيرة الأميركية عن حرص حكومة الولايات المتحدة على استمرار التعاون وتنمية المصالح المشتركة مع العراق، كما أشادت بالجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي الذي شهدته العاصمة الأميركية واشنطن بين العراق والولايات المتحدة، مؤكدة استعداد بلادها لمواصلة الحوار البنّاء.