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رئيس الوزراء مسرور بارزاني يشارك في مجلس عزاء عقيلة رئيس جمهورية العراق الأسبق فؤاد معصوم

ولدت روناك عبد الواحد مصطفى سنة 1942 في مدينة الديوانية
author_image أحمد حاجي
رئيس الوزراء مسرور بارزاني والدكتور فؤاد معصوم
رئيس الوزراء مسرور بارزاني والدكتور فؤاد معصوم
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الرئيس العراقي الأسبق فؤاد معصوم روناك عبد الواحد

أربيل (كوردستان 24)- شارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في أربيل، اليوم الأحد 13 آب (أغسطس) 2023، في مجلس عزاء المرحومة روناك عبد الواحد، عقيلة رئيس جمهورية العراق الأسبق د. فؤاد معصوم.

وأعرب رئيس الحكومة، عن تعازيه ومواساته للدكتور فؤاد معصوم وعائلته وذوي المغفور لها، سائلاً المولى القدير أن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

ولدت روناك عبد الواحد مصطفى سنة 1942 في مدينة الديوانية، وتخرجت من معهد المعلمين. لروناك سبعة إخوة، وأربعة أخوات، كما أنها تزوجت سنة 1968 من الدكتور فؤاد معصوم، وذلك عندما كان ممثلاً خاصاً لملا مصطفى بارزاني، في العاصمة المصرية القاهرة.

لدى روناك ستة أولاد، منهم خمسة بنات، هنَّ "شيرين، وجوان، وزوزان، وفيان، وشيلان"، فضلاً عن ولد توفي في الـ 15 من عمره.

شاركت روناك عبد الواحد كامرأة نشطة في الثورة الكوردية بجبال كوردستان، وبعد أن تم اختيار فؤاد معصوم رئيساً لجمهورية العراق، أصبحت السيدة الأولى للعراق عام 2015، كما تم تعيينها رئيسة لمنظمة المرأة العربية.

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