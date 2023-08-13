محمود محمد: يجب تنفيذ الاتفاقية الموقّعة مع "إدارة الدولة"

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، إن الحزب يحاول مراجعة الاتفاقية الموقعة بينه وبين تحالف إدارة الدولة.

مُشيراً إلى وجود اتفاقيتين بينهما، إحداهما سياسية والثانية إدارية.

وكان وفدٌ من الحزب الديمقراطي الكوردستاني زار بغداد في الـ 7 أغسطس آب الجاري، وعقد سلسلة لقاءات مع القوى السياسية المنضوية ضمن إطار تحالف إدارة الدولة، ناقش خلاله حقوق الإقليم الدستورية.

وأكّد محمد في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن الوفد شدّد خلال لقائه بالأحزاب السياسية، على ضرورة تنفيذ الاتفاقية السياسية والإدارية الموقّعة بين الطرفين.

وبشأن حصة الإقليم من الموزانة الاتحادية، أكّد المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني، أن هناك آراء مختلفة بهذا الخصوص.

وقال: "بعض الأحزاب ترغب بإلقاء اللوم على نوابها، وإظهار أنفسهم بأنهم غير راضين عن الطريقة التي يتم التعامل بها مع ميزانية حكومة الإقليم".

وكان وفد الديمقراطي الكوردستاني الذي ترأسه مسؤول الهيئة الإدارية في المكتب السياسي للحزب، فاضل ميراني، نقل رسالة إلى قوى تحالف إدارة الدولة بشأن تنفيذ الاتفاق الموقع بينهما والتي على أساسها تشكلت حكومة السوداني.

الوفد الذي ضمّ كلاً من فؤاد حسين، وهوشيار زيباري، وبشتيوان صادق، ونوزاد هادي، وجعفر إيمينكي، وشاخوان عبد الله، وبنكين ريكاني، وأوميد صباح، وفارس عيسى، أعرب عن قلقه جراء عدم تنفيذ بعض الفقرات الواردة في الاتفاق والمنهاج الوزاري لحكومة السوداني، إضافة إلى طريقة المشاركة واتخاذ القرارات في القضايا المتعلقة بإقليم كوردستان.