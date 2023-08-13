الدليمي: من المتوقّع إرسال رواتب الموظفين ومستحقات الإقليم الاسبوع المقبل

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت عضو اللجنة المالية النيابية العراقية، إخلاص الدليمي، أن حكومة إقليم كوردستان قدّمت كل الحلول لتأمين رواتب موظفيها.

معتبرةً أن الحكومة الاتحادية "لاتزال تضيّع الكثير من الوقت".

وقالت الدليمي في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن فرق الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية موجودة حالياً في إقليم كوردستان لتدقيق بيانات الإيرادات غير النفطية.

وأضافت: "بعد صدور تعليمات تنفيذ قانون الموازنة، من المقرر تعميمها اليوم على جميع الوزارات لتنفيذها، ووفق القانون من المفترض أن تُرسَل حصة الإقليم منذ يناير كانون الثاني 2023".

وتابعت: "من المقرر أن تُنشر التعليمات حول الإيرادات غير النفطية في ديوان الرقابة المالية في حكومتي (الاتحادية والإقليم)".

مؤكّدةً أن التقرير "لا يشمل فقط رواتب موظفي الإقليم، بل أيضاً سيتضمّن، وفقاً لقانون الموازنة، موازنة الاستثمار وتنمية المحافظات وجميع المستحقات المالية الأخرى".

أما بالنسبة لرواتب شهر يوليو تموز الفائت، فأكدت الدليمي أنه "من المتوقّع إرسال جميع المستحقات التكميلية الأخرى إلى الإقليم مطلع الاسبوع المقبل".

لافتةً إلى أن وفداً من حكومة الإقليم "سيتوجّه، إما غداً الاثنين أو بعد غدٍ الثلاثاء، إلى بغداد لعرض البيانات، وإمكانية إرسال المستحقات المالية لاحقاً".

وكانت الحكومة الاتحادية أرسلت في الـ 2 من أغسطس آب الجاري، مبلغ 598 مليار دينار إلى إقليم كوردستان، قيمة رواتب موظفي الإقليم عن شهر يونيو حزيران، فيما لم تُرسل رواتب شهر يوليو تموز الماضي.

وكانت عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، نرمين معروف، أكّدت في حديثٍ سابق لـ كوردستان 24، أن بغداد سترسل كامل حصة إقليم كوردستان المحدد في قانون الموازنة العامة والبالغ نحو 1.25 تريليون دينار.

وأضافت أنه "بحسب قانون الموازنة، على الحكومة الاتحادية صرف حصة إقليم كوردستان مع رواتب الموظفين بين 18 و 25 من شهر أغسطس آب الجاري".

ووفقاً لتعليمات تنفيذ قانون الموازنة العراقية المنشور في صحيفة الوقائع الرسمية في الـ 7 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، فإن العمل بالقانون يجب أن يبدأ اعتباراً من الأول يناير كانون الثاني 2023.