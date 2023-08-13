سیاسة

بنكين ريكاني ونظيره المصري يبحثان سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين

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وزيرا الإعمار والإسكان العراقي ونظيره المصري
وزيرا الإعمار والإسكان العراقي ونظيره المصري
العراق وزير الإعمار والإسكان العراقي بنكين ريكاني وزير الإسكان المصري عاصم الجزار

أربيل (كوردستان 24)- بحث وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بنكين ريكاني، اليوم الأحد، مع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر عاصم الجزار سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت كوردستان24 نسخة منه، أن "وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بنكين ريكاني، التقى في مقر الوزارة اليوم، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية عاصم الجزار، يرافقه السفير المصري في العراق ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب".

وذكر الوزير بنكين ريكاني، أن "الاجتماع بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وإشراك الشركات المصرية بشكل أوسع في تنفيذ مشاريع الوزارة".

من جانبه أكد الوزير المصري، "رغبة بلاده الجادة في تنفيذ المشاريع وبذات الجودة التي تُنفذ فيها في مصر، فضلاً عن أهمية التعاون في الجوانب الفنية وتبادل الخبرات".

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