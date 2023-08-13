صلاح الدين بهاء الدين: الخوف من إجراء الانتخابات أمرٌ "مُعيب"

أربيل (كوردستان 24)- جدد الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان في موعدها المُقرر، مشيراً إلى أن الخوف من إجرائها أمرٌ "مُعيب".

وقال صلاح الدين بهاء الدين في تصريح صحفي، حضرته كوردستان24، إن "إجراء الانتخابات لا يعني نهاية العالم"، مضيفاً "بل من المعيب أن يُصيب بعض الأطراف الخوف من إجرائها".

وأشار إلى أنه "بعد 30 عاماً من تجربة إقليم كوردستان، الخوف وخلق الأعذار لتأجيل إجراء الانتخابات أمرٌ مُعيب"، داعياً الأطراف السياسية الكوردستانية إلى "إنهاء خلافاتها".

وحددت رئاسة إقليم كوردستان يوم الـ 25 من شباط فبراير 2024، موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً.

كما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن موافقتها لإجراء انتخابات برلمان كوردستان وفق الموعد الذي اقترحته رئاسة الإقليم.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جومانة غلاي، في اتصال مع كوردستان24، إن مجلس المفوضين ناقش، كتاب رئاسة إقليم كوردستان بشأن موعد إجراء انتخابات برلمان الإقليم.

وأشارت إلى أن المجلس وبعد مداولة الموضوع بين أعضاءه، "قرر تكليف الإدارة الانتخابية بإعداد جدول عمليات خاص بانتخابات برلمان إقليم كوردستان المحدد إجراؤها في المرسوم الإقليمي يوم 25 شباط فبراير 2024، وستبدأ المفوضية بإعداد الجدول العملياتي".

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كأول حزبٍ سياسي، أبدى استعداده لإجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المقرر. بينما أعلن المتحدث باسم دائرة الانتخابات في الحزب أن الأخير سيشارك بـ 100 مرشح، بنسبة 30% من النساء.

بالمقابل، رحبت البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا والاتحاد الأوروبي في إقليم كوردستان والعراق بموعد الانتخابات البرلمانية.

وستجرى انتخابات الدورة السادسة، وفق قانون انتخابات برلمان كوردستان المعدّل عام 2013، والمكوّن من 100 مقعد عام و 11 مقعد "كوتا" موزّعة بين التركمان والمسيحيين.

وينصّ القانون الآنف الذكر، على إجراء الانتخابات بالاقتراع السري المباشر بموجب نظام القائمة المفتوحة المحدود، على ألا تقل نسبة المرشحات في أية قائمة انتخابية عن 30%، وأن يكون الحد الأدنى لسنّ الترشح 25 عاماً.

وبحسب قانون انتخابات برلمان إقليم كوردستان، ستكون حصة الكلدان والسريان والآشوريين خمسة مقاعد، والتركمان أيضاً خمسة مقاعد، ومقعدٌ واحد للأرمن، وستتنافس هذه الأقليات على المقاعد 11 المحددة.

وستبدأ الحملات الانتخابية بعد يوم واحد من إعلان مفوضية الانتخابات الموافقة على القوائم، على أن تنتهي قبل 48 ساعة من بدء عمليات الاقتراع.

مدة دورة برلمان الإقليم أربع سنوات، تبدأ من أداء الأعضاء الجدد اليمين الدستوري، في أول جلسة للدورة المنتخبة، وتنتهي في الجلسة الأخيرة من العام الرابع.