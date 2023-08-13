سعدي بيره: على الحزبين الرئيسيين بالإقليم حل مشاكلهما في غرفٍ مغلقة

أربيل (كوردستان 24)- دعا عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني، سعدي بيره، الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني إلى عقد اجتماعات ثنائية في غرفٍ مغلقة لمناقشة التهديدات التي يتعرض لها إقليم كوردستان.

وفي حديثٍ لعدة وسائل إعلام كوردية، اليوم الأحد، قال بيره: "يجب على الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، المسؤولين عن إقليم كوردستان، فهم هذه المخاطر والتوقف عن الصراع، والجلوس معاً لحل المشكلات عبر الحوار".

مؤكّداً في الوقت ذاته، على أن إجراء الانتخابات البرلمانية "مهم جداً لإنهاء الفراغ الدستوري، وليصل الجميع إلى نتيجةٍ إيجابية تكون في مصلحة الإقليم".

وفي الـ 30 يوليو تموز الماضي، أصدر المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني بياناً مشتركاً في ختام اجتماعهما، شددا خلاله على ضرورة حماية كيان إقليم كوردستان وحقوقه الدستورية.

كما اتفق الجانبان على عدة نقاط، هي:

1- يدعم الجانبان إجراء انتخابات برلمان كوردستان في الوقت الذي يحدده رئيس إقليم كوردستان بعد التشاور مع الأحزاب السياسية.

2- خدمة الشعب الكوردي بشكلٍ أكبر من جميع النواحي، وتنحية المشاكل والخلافات الصغيرة جانباً، والتحول إلى حل المشاكل معاً.

3- مواصلة عملية إعادة تنظيم قوات البيشمركة.

4- دعم اتفاقيات التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

5- مواصلة عقد اللقاءات الثنائية والتنسيق مع جميع الأطراف بروح كوردية ووطنية.