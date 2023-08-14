قتيل و8 جرحى جراء هجومٍ على مرقدٍ في إيران

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل شخص وأُصيب ثمانية آخرون بجروحٍ متفرّقة، جراء هجومٍ نفّذه مسلح أمس الأحد على مرقد جراغ بمدينة شيراز جنوب غربي إيران، في ثاني هجومٍ خلال عام.

وقال قائد الحرس الثوري في محافظة فارس، يد الله بوعلي، لوسائل إعلامٍ إيرانية، إنّ مسلّحاً نفذ الهجوم مستخدماً بندقية واعتُقِل بعد ذلك.

مؤكّداً سقوط عددٍ من الجرحى ممن كانوا قريبين من المسلّح.

في وقتٍ، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي هجومٍ مماثل في الـ 26 اكتوبر تشرين الأول 2022، على مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم "شاه جراغ"، لقي 13 شخصاً مصرعهم وأُصيب 30 آخرون.

وقضت محكمة إيرانية مارس آذار 2023، بإعدام متهمين اثنين في الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش، ونُفِّذ الحكم في الثامن من تموز/يوليو الماضي.

وقالت السلطات الإيرانية حينها، إنّها اعتقلت 26 "إرهابياً تكفيرياً" أجانب بينهم أفغان، لتورطهم في الهجوم على المرقد.

وحُكِم على ثلاثة متّهمين آخرين في القضية ذاتها، بالسجن لمددٍ تتراوح بين 5 و25 عاماً بعدما دينوا بالانتماء إلى داعش.

ويعود أول هجوم أعلن داعش مسؤوليته عنه في إيران لعام 2017، عندما استهدف التنظيم مقر البرلمان وضريح الخميني، وأسفر عن مقتل 17 شخصاً.