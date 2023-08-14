سیاسة

مسرور بارزاني يفتتح مشروع كورنيش دلال في زاخو

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مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان
مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يفتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين كورنيش دلال في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، إنه من المقرّر أن يفتتح مسرور بارزاني في الساعة 3:30 عصر اليوم الاثنين، المشروع السياحي في كورنيش دلال.

تبلغ تكلفة المشروع نحو 15 مليار دينار، ويوفّر 2300 فرصة عمل مؤقّتة ودائمة.

أُنجِز المشروع ضمن مساحةٍ تقدّر بـ 75 ألف مترٍ مربع، 70 % منها مساحات خضراء.

ويبلغ طول الكورنيش من الجانبين كمرحلة أولى كيلو متر واحد، على أن تبلغ 6 كيلو مترات في المرحلة الثانية.

وقدّم 98 مستثمر محلي وأجنبي مشاريع استثمار لتنفيذها ضمن مساحة المشروع بقيمة تصل لنحو 300 مليون دولار.

 

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