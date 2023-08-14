أمن

إخلاء نحو 600 قرية في الإقليم بسبب معارك "العمال الكوردستاني" وتركيا

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قصفٌ سابق للجيش التركي ضمن حدود إقليم كوردستان
قصفٌ سابق للجيش التركي ضمن حدود إقليم كوردستان
کوردستان حزب العمال الكوردستاني الجيش التركي

أربيل (كوردستان 24)- تسبب القتال الدائر بين مقاتلي حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي ضمن حدود إقليم كوردستان بتدمير وإخلاء نحو 600 قرية ومنطقة سياحية، أغلبها بمحافظة دهوك.

ووفق آخر الإحصائيات، فإن الاشتباكات المستمرة بين العمال الكوردستاني والجيش التركي، تسببت بإخلاء 274 قرية بمحافظة دهوك، 250 منها تتبع لناحية العمادية، و24 بناحية عقرة، بينما أخليت 47 قرية في زاخو.

أما بالنسبة لإدارة سوران المستقلة، فأخليت 188 قرية، 104 منها تابعة لقضاء سيدكان، و65 تتبع لقضاء ميركه سور، و15 في جومان، و4 قرى ضمن حدود قضاء رواندز.

كما تسببت الاشتباكات ذاتها، بإلحاق أضرارٍ جسيمة بالمناطق السياحية، من بينها 25 منتجعاً سياحياً في زاخو، و10 منها تحوّلت لمناطق اشتباكات دائمة بين مقاتلي الكوردستاني والجيش التركي.

ودخل حزب العمال الكوردستاني منذ عقود في صراعٍ مسلّح مع تركيا، وحوّل المناطق الحدودية في إقليم كوردستان ساحةً للقتال، تسبب بوقوع إصابات بين صفوف المدنيين الكورد، وإلحاق أضرارٍ مادية بممتلكاتهم.

 

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