سیاسة

مسرور بارزاني يزور المكتب التنظيمي للديمقراطي الكوردستاني بدهوك

author_image Kurdistan24 اربیل
خلال وصول مسرور بارزاني للمكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني
خلال وصول مسرور بارزاني للمكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني
کوردستان مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- زار رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بمحافظة دهوك.

تهدف هذه الزيارة- التي تأتي قبل يومين من ذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني- لمناقشة خطط الحزب ومشاريعه المستقبلية.

وبعد مؤتمره الرابع عشر، افتتح الحزب الديمقراطي الكوردستاني مكتباً تنظيمياً في دهوك وتعيين بشتيوان صادق مسؤولاً للمكتب، لإيلاء مزيدٍ من الاهتمام بالمنطقة والاطلاع على أوضاع المواطنين.

في سياقٍ متصل، يفتتح رئيس الحكومة عصر اليوم الاثنين، مشروع كورنيش دلال بقضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك.

 

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