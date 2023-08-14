برلمانية ألمانية من أصلٍ كوردي تتّهم تركيا باحتجازها لعدة ساعات

أربيل (كوردستان 24)- اتّهمت البرلمانية الألمانية، جوكاي أكبولوت، السلطات التركية باحتجازها لعدة ساعات لدى دخولها تركيا في وقتٍ سابق هذا الشهر، بسبب منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2019.

وتنتقد المواطنة الألمانية المولودة في تركيا من أصلٍ كوردي، الحكومة التركية "لشنها حرباً وحشية ضد الكورد داخل وخارج حدودها"، بحسب موقعها الرسمي على الإنترنت.

وقالت النائبة في البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاج) عن الحزب اليساري، إنها أُوقِفت في مطار أنطاليا في الثالث من آب/أغسطس بناءً على مذكرة اعتقال أصدرها المدعي العام التركي بحقها بزعم قيامها بنشر "دعاية إرهابية".

وأوضحت أن السلطات التركية أطلقت سراحها بعد اتصالها بوزارة الخارجية الألمانية، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وكتبت أكبولوت في منشور على منصة (إكس) (تويتر سابقاً): "سأسافر مرة أخرى إلى تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) في إطار رحلة وفد المجموعة البرلمانية الألمانية التركية، وكما هو الحال دائماً، لن أتخلى عن صراحتي".

وأرفقت مع المنشور وسماً يقول: "أطلقوا سراحهم جميعاً".

ودعت أكبولوت البالغة من العمر 40 عاماً، إلى رفع الحظر الألماني عن حزب العمال الكوردستاني الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جماعة إرهابية.

أكبولوت سياسية وعالمة اجتماع كوردية ألمانية، تشغل حالياً منصب عضو في حزب اليسار (Die Linken) من بادن فورتمبيرغ، ألمانيا، في البوندستاغ.

شاركت في العديد من الأنشطة الكوردية في شبابها وهي عضوة يسارية في الحزب منذ عام 2006.