سیاسة

ملخص زيارة مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان الى كل من دهوك وزاخو .

" مجموع المشاريع التي نفذتها حكومة الاقليم في دهوك ( 685 ) مشروع بكلفة 635 مليار دينار "
author_image دیار بکر
کوردستان

أربيل (كوردستان24) - في إطار زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الى كل من دهوك وزاخو اليوم الاثنين ، بهدف الوقوف عن قرب على سير وانجاز المشاريع الخدمية والسياحية التي تقوم التشكيلة الحكومية التاسعة بتنفيذها في المدينتين والاستماع الى مطالب ومشاكل اهالي مدينة  دهوك .

فيما يلي أبزر محطات زيارة رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني والمشاريع التي نفذتها التشكيلة الحكومية التاسعة في كل من دهوك وزاخو :-

بالنسبة لمدينة  دهوك :-

·        زيارة مجموعة من الاحياء السكنية والاستماع الى مطالب الناس بهدف تنفيذها والبحث عن حلول لها .

·        متابعة المشاريع الخدمية التي تنفذها حكومة الاقليم في دهوك .

·        متابعة عمل ونشاطات المؤسسات الحكومية واجراء زيارات لها .

بالنسبة لمدينة زاخو :-

·        افتتاح مشروع " كورنيش دلال " السياحي

·        متابعة عمل ونشاطات المؤسسات الحكومية في إدارة زاخو .

بعض الارقام والمعلومات حول مشروع " كورنيش دلال " السياحي في زاخو :-

·        تبلغ كلفة المشروع ( 11.500.000.000 ) مليار دينار

·        يبلغ طول المشروع (1500 ) متر على جانبي نهر الخابور في زاخو

·        يوجد داخل المشروع سد بطول ( 73 ) متر وارتفاع يبلع 3.5 أمتار ،باستطاعته تخزين 250 ألف مكعب من المياه .

·        70% من مساحة المشروع عبارة عن مساحات خضراء

أدناه بعض المشاريع الخدمية التي نفذتها التشكيلة الحكومية التاسعة في مدينة دهوك :-

·        عام 2020 – 147 مشروع

·        عام 2021 – 130 مشروع

·        عام 2022 – 408 مشروع

·        المجموع ( 685 ) مشروع

·        الكلفة الاجمالية لها ( 635.121.610.168 ) مليار دينار

 

 

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