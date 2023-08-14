ملخص زيارة مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان الى كل من دهوك وزاخو .

أربيل (كوردستان24) - في إطار زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الى كل من دهوك وزاخو اليوم الاثنين ، بهدف الوقوف عن قرب على سير وانجاز المشاريع الخدمية والسياحية التي تقوم التشكيلة الحكومية التاسعة بتنفيذها في المدينتين والاستماع الى مطالب ومشاكل اهالي مدينة دهوك .

فيما يلي أبزر محطات زيارة رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني والمشاريع التي نفذتها التشكيلة الحكومية التاسعة في كل من دهوك وزاخو :-

بالنسبة لمدينة دهوك :-

· زيارة مجموعة من الاحياء السكنية والاستماع الى مطالب الناس بهدف تنفيذها والبحث عن حلول لها .

· متابعة المشاريع الخدمية التي تنفذها حكومة الاقليم في دهوك .

· متابعة عمل ونشاطات المؤسسات الحكومية واجراء زيارات لها .

بالنسبة لمدينة زاخو :-

· افتتاح مشروع " كورنيش دلال " السياحي

· متابعة عمل ونشاطات المؤسسات الحكومية في إدارة زاخو .

بعض الارقام والمعلومات حول مشروع " كورنيش دلال " السياحي في زاخو :-

· تبلغ كلفة المشروع ( 11.500.000.000 ) مليار دينار

· يبلغ طول المشروع (1500 ) متر على جانبي نهر الخابور في زاخو

· يوجد داخل المشروع سد بطول ( 73 ) متر وارتفاع يبلع 3.5 أمتار ،باستطاعته تخزين 250 ألف مكعب من المياه .

· 70% من مساحة المشروع عبارة عن مساحات خضراء

أدناه بعض المشاريع الخدمية التي نفذتها التشكيلة الحكومية التاسعة في مدينة دهوك :-

· عام 2020 – 147 مشروع

· عام 2021 – 130 مشروع

· عام 2022 – 408 مشروع

· المجموع ( 685 ) مشروع

· الكلفة الاجمالية لها ( 635.121.610.168 ) مليار دينار