فيديو| رئيس الوزراء يزور عدة أحياء بدهوك ويستمع لمطالب الأهالي

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، بأهالي عدة أحياء بمدينة دهوك واستمع لمطالبهم.

وزار مسرور بارزاني حي مالطا وباروشكا ورضا، واستمع لمطالب أهلها، وأعرب عن استعداد حكومته لخدمة الأحياء الفقيرة.

وقال خلال لقائه بالأهالي: "جئت اليوم لزيارتكم بتوجيهٍ من الرئيس بارزاني، وسنفعل ما بوسعنا في حكومة الإقليم لخدمتكم وخدمة أحيائكم".

وكان من أحد مطالب حي مالطا في دهوك، إصلاح الطرق في منطقتهم، حيث وعد رئيس الوزراء بتنفيذ جميع مطالبهم.

وقال أحد المواطنين لـ كوردستان 24: "صحيح هناك نقصٌ في الخدمات، لكن رئيس الوزراء جاء إلينا واستمع لجميع مطالبنا، ونحن على ثقة بأن رئيس الحكومة سيوعز إلى الجهات الرسمية بتنفيذ جميع مطالبنا".