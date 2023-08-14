سیاسة

مسرور بارزاني يعرب عن سعادته بلقاء أهالي عدة أحياءٍ بدهوك والاستماع لمطالبهم

"جئت اليوم لزيارتكم بتوجيهٍ من الرئيس بارزاني، وسنفعل ما بوسعنا في حكومة الإقليم لخدمتكم وخدمة أحيائكم"
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مسرور بارزاني خلال لقائه ببعض الأهالي
مسرور بارزاني خلال لقائه ببعض الأهالي
کوردستان باروشكا مالطا رضا مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن سعادته بزيارة العديد من أحياء مدينة دهوك، ولقاء أهاليها والاستماع إلى شكاويهم ومطالبهم.

وقال مسرور بارزاني عبر منشورٍ على الفيسبوك: "سررت جداً بزيارة العديد من أحياء دهوك والاستماع لشكاوى ومطالب المواطنين".

وأضاف: "يجب على الجهات الحكومية تقديم الخدمات للمواطنين على قدم المساواة وعدم التمييز بين أي أحياء أو مناطق".

وتابع: "المهمة الرئيسية للمسؤولين هي خدمة شعب كوردستان".

وكان رئيس حكومة الإقليم زار صباح اليوم الاثنين، أحياء مالطا وباروشكا ورضا بدهوك، واستمع لمطالب أهاليها، وأعرب عن استعداد حكومته لخدمة الأحياء الفقيرة.

وقال خلال لقائه بالأهالي: "جئت اليوم لزيارتكم بتوجيهٍ من الرئيس بارزاني، وسنفعل ما بوسعنا في حكومة الإقليم لخدمتكم وخدمة أحيائكم".

وكان من أحد مطالب حي مالطا في دهوك، إصلاح الطرق في منطقتهم، حيث وعد رئيس الوزراء بتنفيذ جميع مطالبهم.

وقال أحد المواطنين لـ كوردستان 24: "صحيح هناك نقصٌ في الخدمات، لكن رئيس الوزراء جاء إلينا واستمع لجميع مطالبنا، ونحن على ثقة بأن رئيس الحكومة سيوعز إلى الجهات الرسمية بتنفيذ جميع مطالبنا".

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