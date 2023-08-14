مسرور بارزاني: علی المؤسسات الحكومية أن تقدم خدماتها للمواطنين بشكل متساوي

أربيل (كوردستان24) – أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان أنه على المؤسسات الحكومية أن تقدم خدماتها بشكل متساوي للمواطنين ،مشيرا :" الواجب الرئيسي للمسوؤلين هو خدمة أهالي كوردستان ".

زار رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني صباح اليوم الاثنين عددا من الاحياء الفقيرة في دهوك .

وحول الهدف من زيارته لهذه المدينة وأحيائها الفقيرة كتب مسرور بارزاني في منشور :" فرحت جدا انني زرت اليوم بعض الاحياء الفقيرة في دهوك وأستمعت عن قرب لمطالبهم ،ويجب ان تقوم المؤسسات الحكومية بتقديم خدماتها بشكل متساوي على المواطنين وان لاتفرق بين أي من الاحياء أو منطقة ، وأن الواجب الرئيسي للمسؤولين هو خدمة شعب كوردستان ."

ومن الأحياء التي زارها رئيس الوزراء حي مالتا ، حيث التقى بأهالي حي مالتا وقال لأهالي الحي: "أتيت لزيارتكم بأمر من الرئيس بارزاني، وسنقدم كل ماهو بالامكان لخدمة الاحياء الفقيرة .

كما تحدث مسرور بارزاني لعدد من أهالي " مالتا " :وجهت محافظ دهوك إلى الاهتمام أكثر بهذه الأحياء وخدمتهم. كما أطلب منكم التعاون مع محافظ دهوك والجهات ذات الصلة حتى يتمكنوا من مساعدتكم في حل مشكلة نقص المياه ونقص الكهرباء ونقص المدارس او المراكز الصحية ، والقيام بالاعمال اللازمة والله شاهد نيتى خدمة الناس."

ومن إحدى مطالب حي مالتا في دهوك إصلاح الطرق في منطقتهم ، ووعد رئيس الوزراء بتنفيذ جميع مطالبهم.

وقال مواطن في دهوك لكوردستان 24: "صحيح أن لدينا قصور في الخدمات ، رئيس الوزراء جاء إلى بابنا واستمع إلينا ، وأبلغنا رئيس الوزراء بكل شكاوينا ومطالبنا".،نحن ممتنون للغاية وسعداء لمجيئه إلينا"ونحن على يقين من تلبية جميع طلباتنا ".

كما التقى رئيس الوزراء خلال زيارته إلى دهوك مع سكان أحياء بروشكي ورزا ومالتا واستمع عن كثب لمطالبهم"و كلف رئيس وزراء إقليم كوردستان محافظ دهوك بعمل كل ما يلزم لسكان أحياء دهوك.