مسرور بارزاني: يجب إلغاء التمييز بين الأحياء الفقيرة والغنية في دهوك

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أنه يجب إلغاء التمييز بين الأحياء الفقيرة والغنية في دهوك، وضرورة حصول الجميع على خدمات مماثلة.

جاء ذلك، خلال لقاء مسرور بارزاني اليوم الاثنين، بأهالي عدة أحياءٍ في مدينة دهوك، منها مالطا وباروشكا ورضا، واستمع خلاله إلى مطالبهم وشكاويهم.

وقال رئيس الحكومة، إن إلغاء التمييز بين الأحياء ضروري حتى يتسنّى لجميع الأماكن الحصول على الخدمات مثل المياه والكهرباء والصحة والمدارس.

كما دعا مواطني محافظة دهوك إلى التعاون مع الدوائر الحكومية في تقديم الخدمات والقضاء على الانتهاكات والأنشطة غير القانونية.

وكان رئيس حكومة الإقليم زار صباح اليوم الاثنين، أحياء مالطا وباروشكا ورضا بدهوك، واستمع لمطالب أهاليها، وأعرب عن استعداد حكومته لخدمة الأحياء الفقيرة.

وأعرب عن سعادته بزيارة العديد من أحياء مدينة دهوك، ولقاء أهاليها والاستماع إلى شكاويهم ومطالبهم.

وقال مسرور بارزاني عبر منشورٍ على الفيسبوك: "سررت جداً بزيارة العديد من أحياء دهوك والاستماع لشكاوى ومطالب المواطنين".

وأضاف: "يجب على الجهات الحكومية تقديم الخدمات للمواطنين على قدم المساواة وعدم التمييز بين أي أحياء أو مناطق".

وتابع: "المهمة الرئيسية للمسؤولين هي خدمة شعب كوردستان".