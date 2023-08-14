مسرور بارزاني خلال افتتاحه "كورنيش دلال في زاخو": لقد أوفينا بوعودنا

أربيل (كوردستان 24)- افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 14 آب أغسطس 2023، كورنيش دلال في إدارة زاخو المستقلة.

وقال مسرور بارزاني في كلمة له خلال الافتتاح "يسعدني وجودي هنا لافتتاح مشروع مهم وجميل للغاية تم تنفيذه في وقت قصير جدا. مبروك لكم يا شعب زاخو ولكل شعب كوردستان، وأتمنى أن تستفيدوا جميعا منه".

وأضاف رئيس حكومة الإقليم "أود أن أشكر الشركات المنفذة لهذا المشروع وإدارة زاخو المستقلة، وأشكر أهالي زاخو على تعاونهم وصبرهم. آمل أن تكون هناك مشاريع كل يوم في زاخو وجميع مناطق كوردستان الأخرى. ويسعدني أن نفي بوعودنا التي قطعناها لكم".

وأكد مسرور بارزاني ان "هذا المشروع ليس المشروع الوحيد الذي يتم تنفيذه في زاخو وقد تم سابقا تنفيذ العديد من المشاريع فيها، مثل مشروع افتتاح الطرق وعدد من المشاريع الأخرى".

وبلغت تكلفة المشروع الذي تم افتتاحه عصر اليوم، نحو 15 مليار دينار، ويوفّر 2300 فرصة عمل مؤقّتة ودائمة.

وأُنجِز المشروع ضمن مساحةٍ تقدّر بـ 75 ألف مترٍ مربع، 70 % منها مساحات خضراء.

ويبلغ طول الكورنيش من الجانبين كمرحلة أولى كيلو متر واحد، على أن تبلغ 6 كيلو مترات في المرحلة الثانية.

وقدّم 98 مستثمر محلي وأجنبي مشاريع استثمار لتنفيذها ضمن مساحة المشروع بقيمة تصل لنحو 300 مليون دولار.

ونفّذت التشكيلة الوزارية التاسعة في إقليم كوردستان، منذ عام 2020 ولغاية 2023، 685 مشروعاً في محافظة دهوك، بأكثر من 635 مليار دينار.

ففي عام 2020، أنجزت حكومة إقليم كوردستان 147 مشروعاً، وفي عام 2021 نفّذت 130 مشروعاً، أما عام 2022، فأنجزت 408 مشروعاً.