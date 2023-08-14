سیاسة

العراق يدين هجوم "شاه جراغ" في إيران

author_image سوار أحمد
العراق العراق وزارة الخارجية ادانة هجوم ايران

أربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة الخارجية العراقية اليوم الاثنين 14 آب أغسطس 2023، الهجوم على زوار ضريح "شاه جراغ" في إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف، في بيان، "يُعرب العراق عن إدانته، واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الذي تعرض له زوار ضريح (شاه جراغ) في مدينة شيراز، والذي أودى بحياة عدد من المدنيين، وجرح آخرين".

وأضاف البيان، "يؤكد العراق موقفه الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، ووقوفه مع المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب، ودعم جميع الجهود الخيّرة الرامية إلى القضاء على التطرف والعنف".

وتابع "نشاطر حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية ألم الحزن في هذه الأوقات، ونقدم تعازينا القلبية الصادقة، وخالص مواساتنا".

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أمس الأحد، بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين في هجوم على مزار ديني بمدينة شيراز الايرانية.

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