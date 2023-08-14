سیاسة

وفد من حكومة إقليم كوردستان يتوجّه لبغداد

author_image سوار أحمد
کوردستان بيشوا هورامي وفد حكومة الاقليم بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هورامي، أن وفداً من حكومة إقليم كوردستان سيجري زيارة الى العاصمة الاتحادية بغداد، يوم الثلاثاء 15 آب أغسطس، لمناقشة تطبيق قانون الموازنة العراقية.

ويضمّ وفد حكومة الإقليم، ممثلين عن وزارة الثروات الطبيعية وخبراء في النفط والغاز.

وأجرى وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بغداد في الـ 7  من آب الجاري، وأجرى لقاءات مع الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تركزت حول عدم تنفيذ الاتفاقات التي تشكلت بموجبها الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني.

وزار الاسبوع الماضي وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة فاضل ميراني، مسؤول الهيئة الإدارية للمكتب السياسي للحزب، وعضوية هوشيار زيباري وفؤاد حسين، وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب، العاصمة العراقية بغداد، وشارك الوفد في اجتماع موسع لقادة تحالف إدارة الدولة بحضور زعماء الإطار التنسيقي.

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