سیاسة

رئيس حكومة كوردستان: سررت كثيراً بزيارة عدد من الأحياء في دهوك والاستماع إلى مطالب المواطنين

مشدداً على أن "واجب المسؤولين الرئيسي هو خدمة شعب كوردستان".
author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان مع مجموعة من المواطنين / دهوك - كوردستان24
رئيس حكومة إقليم كوردستان مع مجموعة من المواطنين / دهوك - كوردستان24
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني زيارة أحياء دهوك مطالب المواطنين

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، عن سعادته بزيارة عدد من الأحياء في مدينة دهوك، والاستماع إلى أبرز شكاوى ومطالب المواطنين.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في منصة "X" تويتر سابقاً، "لقد سررت كثيراً بزيارة عدد من الأحياء في مدينة دهوك، والاستماع إلى أبرز شكاوى ومطالب المواطنين".

وتابع: "من واجب الجهات الحكومية تقديم الخدمات بشكلٍ متساو للمواطنين، وعدم التمييز بين أي حيٍّ ومنطقة"، مشدداً على أن "واجب المسؤولين الرئيسي هو خدمة شعب كوردستان".

وكان رئيس حكومة الإقليم زار صباح اليوم الاثنين، أحياء مالطا وبَروشكي ورضا بدهوك، واستمع لمطالب أهاليها، وأعرب عن استعداد حكومته لخدمة الأحياء الفقيرة.

وأعرب عن سعادته بزيارة العديد من أحياء مدينة دهوك، ولقاء أهاليها والاستماع إلى شكاويهم ومطالبهم.

وقال رئيس الحكومة، إن إلغاء التمييز بين الأحياء ضروري حتى يتسنّى لجميع الأماكن الحصول على الخدمات مثل المياه والكهرباء والصحة والمدارس.

كما دعا مواطني محافظة دهوك إلى التعاون مع الدوائر الحكومية في تقديم الخدمات والقضاء على الانتهاكات والأنشطة غير القانونية.

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